Новак: Мы готовы к конструктивным газовым переговорам с Украиной

Россия готова к конструктивным переговорам с Украиной и Еврокомиссией по вопросу продления контракта на поставки и транзит российского газа в Европу через территорию Украины, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак перед началом консультаций.

"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения долгосрочного контракта с Украиной.