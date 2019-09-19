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ТЭК 19.09.2019 14:23

Новак: Мы готовы к конструктивным газовым переговорам с Украиной

Россия готова к конструктивным переговорам с Украиной и Еврокомиссией по вопросу продления контракта на поставки и транзит российского газа в Европу через территорию Украины, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак перед началом консультаций.

"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения долгосрочного контракта с Украиной.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]