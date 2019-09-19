Новак: Мы готовы к конструктивным газовым переговорам с Украиной

Россия готова к конструктивным переговорам с Украиной и Еврокомиссией по вопросу продления контракта на поставки и транзит российского газа в Европу через территорию Украины, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак перед началом консультаций.
"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения долгосрочного контракта с Украиной.
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