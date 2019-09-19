Азербайджан увеличит в 2021г добычу с Шах-Дениз до 23 млрд куб. м газа – глава Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует рост добычи газа с месторождения «Шах-Дениз» в 2021 году до 23 млрд кубометров, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.
«Согласно прогнозам, добыча природного газа с месторождения Шах-Дениз в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года увеличится на 6 млрд кубометров, в 2020 году – на 8,5 млрд кубометров, а в 2021 году – на 12 млрд кубометров и достигнет 23 млрд кубометров», - заявил Шахбазов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, за январь-август 2019 года с месторождения Шах-Дениз было добыто 10,9 млрд кубометров и 2,3 млн тонн конденсата. При этом экспорт газа с этого месторождения в Турцию в отчетный период увеличился по сравнению с январем-августом 2018 года на 33,8%, до 5,7 млрд кубометров.
«С месторождения Шах-Дениз за весь период с начала разработки в декабре 2006 года было добыто 110,8 млрд кубометров газа и 26,8 млн тонн конденсата. При этом, 73,7 млрд кубометров газа было отправлено на экспорт», - добавил министр.
Ранее Минэнерго сообщало, что в 2019 году добыча на Шах-Дениз планируется на уровне 17 млрд 380 млн кубометров. В 2018 году компания BP-Azerbaijan с месторождения Шах-Дениз добыла 11,5 млрд кубометров газ (рост на 12,7% от показателя 2017г.).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.
Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alfa» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
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