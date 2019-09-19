Лукашенко пригрозил премьеру отставкой в случае невыполнения целевого прогноза по росту экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил премьер-министра Сергея Румаса и других высоких чиновников об отставке в случае невыполнения целевого прогноза по росту экономики в этом году.
"Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал Лукашенко на совещании с правительством в четверг.
Президента цитирует его пресс-служба.
"И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (глава администрации президента Наталья Кочанова - ИФ), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - констатировал Лукашенко.
Он напомнил, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства - на прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан". "Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул президент.
Комментируя текущую ситуацию в экономике, Лукашенко критически отозвался о невысоких темпах роста ВВП, который складывается в условиях макроэкономической сбалансированности.
"Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал глава государства.
По его словам, "мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью - выдуманной, прописанной на бумаге". "Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Лукашенко.
Как сообщалось, ВВП Белоруссии в январе-августе 2019 года вырос на 1,1%. В январе-июле - на 1,3%, в январе-июне - на 0,9%, в январе-мае - на 1%, в январе-апреле - на 1,4%.
В 2018 году ВВП Белоруссии возрос на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство в конце прошлого года утвердило целевой прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне 4%. Между тем, в основу бюджета положен консервативный сценарий роста экономики, предусматривающий рост ВВП в пределах 2,1%.
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