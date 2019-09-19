Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0264 GBR   2.1213 TRY   0.299

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.11 -1.23 Brent 63.60 -0.95

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.09.2019 14:38

Зариф заподозрил, что Трампа пытаются втянуть в войну

Сторонники жесткой политики в отношении Ирана пытаются вовлечь президента США Дональда Трампа в войну, заявил в четверг глава иранского МИД Джавад Зариф.

""Акт войны" или призыв к войне? Остатки "команды Б" (и ее амбициозные союзники) пытаются обманом вовлечь президента США Дональда Трампа в войну", - написал Зариф в Twitter.

"Ради самих себя они должны молиться, что они не получат то, чего хотят. Они все еще расплачиваются за гораздо меньшую войну в Йемене, которую им помешало завершить их высокомерие четыре года назад", - добавил Зариф.

Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б" включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Зариф, в частности, включает в нее премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Салмана, а также недавно покинувшего пост советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Таким образом Зариф прокомментировал недавние слова госсекретаря США Майка Помпео об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, назвавшем ее "актом войны".

"По счастью, никто из американцев не погиб в этой атаке, но это может случиться каждый раз, когда происходит акт войны такого рода", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в Саудовскую Аравию.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, ВОЙНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Трамп предпочитает мирное решение кризиса с Ираном, однако уверен и в американской военной мощи Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана США введут "значительные" санкции в отношении Ирана в течение 48 часов, но о войне речь не идет - Трамп Трамп заявляет, что поручил Минфину США существенно усилить санкции против Ирана Рухани и Зариф могут пропустить Генассамблею ООН, так как пока не получили визы США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]