Зариф заподозрил, что Трампа пытаются втянуть в войну

Сторонники жесткой политики в отношении Ирана пытаются вовлечь президента США Дональда Трампа в войну, заявил в четверг глава иранского МИД Джавад Зариф.
""Акт войны" или призыв к войне? Остатки "команды Б" (и ее амбициозные союзники) пытаются обманом вовлечь президента США Дональда Трампа в войну", - написал Зариф в Twitter.
"Ради самих себя они должны молиться, что они не получат то, чего хотят. Они все еще расплачиваются за гораздо меньшую войну в Йемене, которую им помешало завершить их высокомерие четыре года назад", - добавил Зариф.
Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б" включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Зариф, в частности, включает в нее премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Салмана, а также недавно покинувшего пост советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Таким образом Зариф прокомментировал недавние слова госсекретаря США Майка Помпео об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, назвавшем ее "актом войны".
"По счастью, никто из американцев не погиб в этой атаке, но это может случиться каждый раз, когда происходит акт войны такого рода", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в Саудовскую Аравию.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.
США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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