Нефть растет на слухах о намерении Саудовской Аравии импортировать топливо, Brent выше $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту в ходе торгов в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках нефти для внутреннего потребления.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 подорожали на $1,63 (2,56%) - до $65,23 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,09 (1,88%), до $59,2 за баррель.
Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака State Organization for Marketing of Oil (SOMO) с просьбой предоставить около 20 млн баррелей нефти для саудовских НПЗ.
Также трейдеры сообщают, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.
На минувших выходных в результате атаки беспилотников и крылатых ракет добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно наполовину. Страна пообещала полностью выполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе за счет собственных запасов нефти, однако на внутреннем рынке нефтепродуктов может ощущаться дефицит, полагают эксперты.
"Международный рынок и экспорт для них в приоритете", - отмечает управляющий директор консалтинговой компании Facts Global Energy Иман Нассери.
По данным ОПЕК, в прошлом году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей продуктов нефтепереработки.
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