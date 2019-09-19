Нефть растет на слухах о намерении Саудовской Аравии импортировать топливо, Brent выше $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту в ходе торгов в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках нефти для внутреннего потребления.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 подорожали на $1,63 (2,56%) - до $65,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,09 (1,88%), до $59,2 за баррель.

Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака State Organization for Marketing of Oil (SOMO) с просьбой предоставить около 20 млн баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Также трейдеры сообщают, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

На минувших выходных в результате атаки беспилотников и крылатых ракет добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно наполовину. Страна пообещала полностью выполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе за счет собственных запасов нефти, однако на внутреннем рынке нефтепродуктов может ощущаться дефицит, полагают эксперты.

"Международный рынок и экспорт для них в приоритете", - отмечает управляющий директор консалтинговой компании Facts Global Energy Иман Нассери.

По данным ОПЕК, в прошлом году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей продуктов нефтепереработки.