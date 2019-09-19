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ТЭК 19.09.2019 14:48

Нефть растет на слухах о намерении Саудовской Аравии импортировать топливо, Brent выше $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту в ходе торгов в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках нефти для внутреннего потребления.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 подорожали на $1,63 (2,56%) - до $65,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,09 (1,88%), до $59,2 за баррель.

Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака State Organization for Marketing of Oil (SOMO) с просьбой предоставить около 20 млн баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Также трейдеры сообщают, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

На минувших выходных в результате атаки беспилотников и крылатых ракет добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно наполовину. Страна пообещала полностью выполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе за счет собственных запасов нефти, однако на внутреннем рынке нефтепродуктов может ощущаться дефицит, полагают эксперты.

"Международный рынок и экспорт для них в приоритете", - отмечает управляющий директор консалтинговой компании Facts Global Energy Иман Нассери.

По данным ОПЕК, в прошлом году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей продуктов нефтепереработки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]