Добыча в Азербайджане в 2020г превысит 40 млрд кубометров, в 2021г – 45 млрд кубометров - глава Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует рост газодобычи в Азербайджане в 2020-2021гг до 45 млрд кубометров, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.
«По итогам 2019 года в Азербайджане прогнозируется рост объема газодобычи на 19% или на 5,8 млрд кубометров (в 2018 году - 30 млрд 592,2 млн кубометров), экспорта газа - на 25%. В 2020 году добыча газа в Азербайджане прогнозируется в 40,2 млрд кубометров, в 2021 году – 45 млрд кубометров», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, Минэнерго также ожидает ежегодного роста объема внутреннего потребления газа в 2019-2020гг до 14 млрд кубометров по сравнению с показателем 2018 года на уровне 12,6 млрд кубометров (рост на 11,1% - ИФ).
«Реализация в период 2019-2023гг проектов разработки газоконденсатного месторождения Абшерон, перспективных структур Шафаг-Асиман, Бабек, а также месторождений Умид и Карабах, обеспечат в перспективе беспрерывное и качественное газоснабжение экономики страны», - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также сообщил что за 8 месяцев 2019 года добыча газа в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 18,8% - до 23,1 млрд кубометров. При этом, объем экспорта газа увеличился на 26,3% - до 7,2 млрд кубометров.
Н.Аббасова
Каракас предлагает Вашингтону восстановить дипотношения - вице-президент Венесуэлы
Совбезы Азербайджана и Беларуси подписали план взаимодействия на 2 года
МИД: Азербайджан единственная платформа в мире успешного сотрудничества РФ, США, Ирана и Запада
Сборная Азербайджана сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Петербург примет в 2021 году финал Лиги чемпионов
Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Делегация Украины прибыла в Еврокомиссию на газовые консультации
Через стену на границе с Мексикой во время тестов не смогли перебраться даже скалолазы - Трамп
Во Франции считают, что сейчас не время предоставлять Сноудену убежище
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook