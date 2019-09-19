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ТЭК 19.09.2019 14:49

Добыча в Азербайджане в 2020г превысит 40 млрд кубометров, в 2021г – 45 млрд кубометров - глава Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует рост газодобычи в Азербайджане в 2020-2021гг до 45 млрд кубометров, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.

«По итогам 2019 года в Азербайджане прогнозируется рост объема газодобычи на 19% или на 5,8 млрд кубометров (в 2018 году - 30 млрд 592,2 млн кубометров), экспорта газа - на 25%. В 2020 году добыча газа в Азербайджане прогнозируется в 40,2 млрд кубометров, в 2021 году – 45 млрд кубометров», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Минэнерго также ожидает ежегодного роста объема внутреннего потребления газа в 2019-2020гг до 14 млрд кубометров по сравнению с показателем 2018 года на уровне 12,6 млрд кубометров (рост на 11,1% - ИФ).

«Реализация в период 2019-2023гг проектов разработки газоконденсатного месторождения Абшерон, перспективных структур Шафаг-Асиман, Бабек, а также месторождений Умид и Карабах, обеспечат в перспективе беспрерывное и качественное газоснабжение экономики страны», - подчеркнул глава Минэнерго.

Он также сообщил что за 8 месяцев 2019 года добыча газа в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 18,8% - до 23,1 млрд кубометров. При этом, объем экспорта газа увеличился на 26,3% - до 7,2 млрд кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]