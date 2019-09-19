Нанесенный хуситами удар по Саудовской Аравии был совершенно не выгоден Ирану - Зариф

Удар, нанесенный при помощи ракет и беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии, совершенно не выгоден Тегерану, заявил в четверг глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Ирану не выгодно это. Мы хотим, чтобы в регионе было безопасно. Война нам не нужна", - сказал он в интервью CNN.

Зариф напомнил, что йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку саудовской территории. "Насколько я понимаю, они предоставили ранее доказательства", - добавил министр.

При этом днем ранее в Минобороны Саудовской Аравии заявили, что уверены в том, что удары точно были нанесены не из Йемена.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Хуситы заявляли, что в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.