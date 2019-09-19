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Регион 19.09.2019 15:24

Трамп предпочитает мирное решение кризиса с Ираном, однако уверен и в американской военной мощи

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил каналу Fox News о поддержке мирного решения в ситуации с Ираном, указав, при этом, на неоспоримую, по его мнению, военную мощь армии США.

"У нас самая сильная армия в мире к настоящему моменту", - заявил в интервью каналу Трамп, отвечая на вопрос о Иране.

"У нас новые самолеты, новые ракеты, новое все, все виды оборудования. Мы, как вам известно, строим новые корабли, новые подводные лодки, мы делаем то, чего не делали уже много лет", - сказал он.

"Посмотрим, что произойдет. Много чего может произойти. У нас может быть даже мирное решение, и это хорошо", - убежден президент США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]