Азербайджан и Таджикистан в октябре планируют провести очередное заседание МПК

Очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится в октябре 2019 года в Душанбе, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.

Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири в четверг принял посла Азербайджана в Душанбе Гасана Мамедзаде.

«Стороны обсудили текущие вопросы азербайджано-таджикской двусторонней повестки и ход подготовки к очередному заседанию, которое планируется провести в октябре в Душанбе»,- говорится в сообщении.

Предыдущее, четвертое заседание МПК прошло в июле 2017 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде