Азербайджан и Таджикистан в октябре планируют провести очередное заседание МПК

Очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится в октябре 2019 года в Душанбе, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.
Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири в четверг принял посла Азербайджана в Душанбе Гасана Мамедзаде.
«Стороны обсудили текущие вопросы азербайджано-таджикской двусторонней повестки и ход подготовки к очередному заседанию, которое планируется провести в октябре в Душанбе»,- говорится в сообщении.
Предыдущее, четвертое заседание МПК прошло в июле 2017 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.
Ф.Исазаде
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