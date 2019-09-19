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Бизнес и законодательство 19.09.2019 15:26

Азербайджан и Таджикистан в октябре планируют провести очередное заседание МПК

Очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится в октябре 2019 года в Душанбе, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.

Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири в четверг принял посла Азербайджана в Душанбе Гасана Мамедзаде.

«Стороны обсудили текущие вопросы азербайджано-таджикской двусторонней повестки и ход подготовки к очередному заседанию, которое планируется провести в октябре в Душанбе»,- говорится в сообщении.

Предыдущее, четвертое заседание МПК прошло в июле 2017 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]