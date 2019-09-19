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Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. объявил о планах выкупа собственных акций на сумму $40 млрд и увеличил квартальные дивиденды.

Новая программа обратного выкупа, которую одобрил совет директоров Microsoft, не имеет ограничений по сроку действия и может быть прекращена в любой момент, говорится в пресс-релизе компании.

Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Предыдущие подобные программы были утверждены советом директоров в 2013 и 2016 годах.

Также Microsoft приняла решение об увеличении квартальных дивидендов на 5 центов, до $0,51 на акцию, что на 11%, выше, чем в предыдущем квартале. Выплата дивидендов назначена на 12 декабря.

Акции Microsoft дорожают на 1,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,4% и составляет $1,05 трлн.

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Тэги: США, MICROSOFT, АКЦИИ, ВЫКУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]