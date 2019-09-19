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Дальнее зарубежье 19.09.2019 17:43

Лидер оппозиции Израиля считает, что только он может возглавить правительство национального единства

Лидер оппозиционной партии Израиля "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц заявил о готовности к формированию правительства национального единства при условии, что его возглавит он сам, пишет в четверг газета "Едиот Ахронот".

"Народ Израиля хочет правительство национального единства. Я намерен сформировать широкое, либеральное правительство национального единства", - заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

По словам Ганца, граждане Израиля проголосовали за правительство национального единства, и он намерен возглавить его как лидер партии с наибольшим количеством мест в парламенте.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционную партию "Кахоль-Лаван" сформировать правительства национального единства, а самого Бенни Ганца - к встрече.

Повторные досрочные выборы состоялись в Израиле 17 сентября. Окончательные результаты пока не объявлены, однако оппозиционная "Кахоль-лаван" на данный момент с небольшим отрывом опережает правящую партию "Ликуд".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОППОЗИЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]