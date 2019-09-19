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Дальнее зарубежье 19.09.2019 18:14

Лондон направил ЕС письменные предложения по Brexit - британское правительство

Британское правительство заявляет, что направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По словам представителя правительства, Лондон направил Брюсселю "конфиденциальные технические рабочие материалы, которые отражают идеи, выдвигавшиеся Великобританией".

В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

"На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам таможни, производственных товаров, а также санитарных и фитосанитарных норм", - заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

Помимо этого в пятницу пройдут переговоры и на политическом уровне: в них примут участие главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли, сообщила Андреева.

По ее словам председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

Заявление о передаче документов последовало после того, как премьер-министр Финляндии Антти Ринне призвал Великобританию до конца сентября представить Брюсселю свои предложения по Brexit. Ринне заявил, что ЕС, как и прежде, не настроен на то, чтобы вносить изменения в подписанное предыдущим британским правительством соглашение. Джонсон, в свою очередь, желает, чтобы в соглашение внесли изменения по ирландской границе, пункту, который не устраивает членов британского парламента.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]