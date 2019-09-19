Путин встретится с президентом Киргизии на военных учениях под Оренбургом 20 сентября

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября посетит Оренбургскую область, где на полигоне "Донгуз" пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", сообщает пресс-служба Кремля.

"На полигоне состоится двусторонняя встреча главы российского государства с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках основного этапа КШУ формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия по отражению наступления условного противника.

Всего в СКШУ "Центр-2019" принимает участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин в четверг вечером после посещения Ижевска вылетит в Оренбург, где будет присутствовать на активной фазе стратегических учений "Центр-2019" и проведет двухстороннюю встречу с киргизским лидером Жээнбековым.

"Сегодня же президент перелетит в Оренбург, где он переночует, а завтра посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - сообщил Песков. "В гостях у президента там же будет президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков", - отметил Песков, добавив, что лидеры проведут двухстороннюю встречу.