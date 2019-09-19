Курорты Северного Кавказа планируют принять этап Кубка мира по маунтинбайку в 2023 году

Этим летом на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии прошел ряд соревнований по маунтинбайку, в ближайшие годы планируется принять Чемпионат Европы и этап Кубка мира, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.
"Нам необходимо развиваться дальше и выходить на международную арену. Готовим заявку, чтобы на наших курортах мы проводили международные соревнования по маунтинбайку. В том числе хотим попасть в заявку и провести Чемпионат Европы по горным лыжам и этап Кубка мира по маунтинбайку в 2023 году", - сказал он.
Тимижев отметил, что для проведения международных соревнований на курорты "Архыз" и "Ведучи" были приглашены два сильнейших спортсмена из Франции по маунтинбайку - Лоик Бруни и Флориан Пайе. "Да, мы создали две велотрассы, но пока они не будут опробованы суперпрофессионалами, мы не можем сказать, что наши зоны для катания на горных велосипедах соответствуют международным стандартам. Они должны посмотреть, прокатиться и сказать, нужно ли что-то доработать", - подчеркнул генеральный директор КСК.
По его словам, в среду на встрече с первым министром по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым обсуждалась идея в следующем году провести соревнования международного уровня по аналогии с American Open. "Ее поддержали российские и французские спортсмены, а также министерство. Это турнир по маунтинбайку с достойным призовым фондом, на который мы хотим пригласить лучших в мире велосипедистов", - сообщил он.
Как рассказал четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни, во Франции очень много курортов, где можно тренироваться и обучаться катанию на горном велосипеде, поэтому многие начинают заниматься этим с самого детства. "У нас принято, что более опытные спортсмены делятся опытом с младшими поколениями. Мне кажется, именно это становится залогом нашего успеха на международной арене. Мы согласились приехать на Кавказ, потому что заинтересованы в развитии байкпарков не только в Европе, но и во всем мире. Мы хотели бы посоревноваться с российскими спортсменами", - пояснил он.
По мнению Бруни, самые лучшие трассы для маунтинбайка, по которым ему доводилось прокатиться, были в Канаде.
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