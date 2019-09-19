Лавров призывает к превентивной дипломатии для недопущения новых инцидентов в районе Персидского залива

Россия призывает предпринять превентивные шаги для недопущения ситуаций, подобных атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Важно не только реагировать на такие инциденты, - а мы сильно озабочены тем, что произошло 14 сентября, - важно еще действовать упреждающе и комплексно. Заниматься так называемой превентивной дипломатией", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что если бы такие шаги были предприняты своевременно, возможно, удалось бы "избежать конкретных проблем".

"В качестве примера приведу российскую концепцию об обеспечении безопасности в регионе Персидского залива, да и чуть более широко. Уже несколько лет мы ее продвигаем", - напомнил министр.

"Она заключается в достаточно простых вещах: все страны Персидского залива и их партнеры и в регионе, и за его пределами должны сесть за стол переговоров и начать разряжать напряженность через очень простые шаги", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что речь идет о мерах доверия, транспарентности, "приглашениях друг друга на различные мероприятия по линии вооруженных сил" и выработке других шагов, которые позволили бы укрепить понимание, что "здесь нужно разговаривать и сосуществовать друг с другом, потому так распорядилась история и география".

Лавров отметил, что российская сторона чувствует интерес к этой инициативе, однако пока не со стороны всех вовлеченных игроков.

"Надеюсь, что этот печальный эпизод, нежелательный инцидент, который произошел, все-таки сподвигнет наших коллег на более внимательное отношение к российской инициативе", - резюмировал глава МИД РФ.