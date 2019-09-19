Нигер заинтересовался возможностью построить сеть железных дорог в сотрудничестве с Россией

Нигер рассматривает возможность привлечения российской стороны к развитию железнодорожной инфраструктуры, заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы говорили о возможности построить железную дорогу, которая несколькими ветками объяла бы страну, и как раз обсудили возможность сотрудничества с Россией в этом направлении", - сказал Анкурао в четверг.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что у России и Нигера "есть хорошие перспективы для развития военного и военно-технического сотрудничества" на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перспективными направлениями для сотрудничества двух стран являются: геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, энергетика и инфраструктурные проекты.

Также Россия намерена оказывать помощь нигерийским властям в области оснащения и подготовки кадров для борьбы с терроризмом, сказал Лавров.