Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0264 GBR   2.1213 TRY   0.299

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.11 -1.23 Brent 63.60 -0.95

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.09.2019 20:38

Нигер заинтересовался возможностью построить сеть железных дорог в сотрудничестве с Россией

Нигер рассматривает возможность привлечения российской стороны к развитию железнодорожной инфраструктуры, заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы говорили о возможности построить железную дорогу, которая несколькими ветками объяла бы страну, и как раз обсудили возможность сотрудничества с Россией в этом направлении", - сказал Анкурао в четверг.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что у России и Нигера "есть хорошие перспективы для развития военного и военно-технического сотрудничества" на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перспективными направлениями для сотрудничества двух стран являются: геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, энергетика и инфраструктурные проекты.

Также Россия намерена оказывать помощь нигерийским властям в области оснащения и подготовки кадров для борьбы с терроризмом, сказал Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НИГЕР, ЖЕЛДОРОГА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]