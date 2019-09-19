Эстония бойкотирует встречу глав МВД стран ЕС по изменению миграционной политики

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (Mart Helme) отказался участвовать в намеченной на понедельник встрече министров внутренних дел стран Европейского союза, которая будет посвящена изменению миграционной политики.

Как сообщил Хельме в четверг порталу телерадиовещания ERR, своим отказом он дает понять, что "Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма".

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом.

В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то центрального механизма по распределению", - заявил Хельме.

Министр уверен, что предложение не будет поддержано, но с ним будут выступать снова и снова.

"Ясно, что дискуссия продолжится и в начале октября во время следующей встречи", - сказал Хельме.

Он добавил, что не только Эстония не согласна с таким решением миграционных вопросов.