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Дальнее зарубежье 19.09.2019 19:40

Эстония бойкотирует встречу глав МВД стран ЕС по изменению миграционной политики

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (Mart Helme) отказался участвовать в намеченной на понедельник встрече министров внутренних дел стран Европейского союза, которая будет посвящена изменению миграционной политики.

Как сообщил Хельме в четверг порталу телерадиовещания ERR, своим отказом он дает понять, что "Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма".

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом.

В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то центрального механизма по распределению", - заявил Хельме.

Министр уверен, что предложение не будет поддержано, но с ним будут выступать снова и снова.

"Ясно, что дискуссия продолжится и в начале октября во время следующей встречи", - сказал Хельме.

Он добавил, что не только Эстония не согласна с таким решением миграционных вопросов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, МИГРАЦИЯ, БОЙКОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]