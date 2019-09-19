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СНГ 19.09.2019 20:05

Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение обнародовано пресс-службой президента.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Владимира Пристайко. Место заместителей главы заняли постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Всего в состав делегации вошли десять украинских дипломатов, а также советники, эксперты и технические сотрудники.

Президент также утвердил директивы делегации, однако они отмечены грифом "Секретно" и не обнародованы.

23-26 сентября Зеленский посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

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Тэги: УКРАИНА, ДЕЛЕГАЦИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]