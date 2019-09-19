Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение обнародовано пресс-службой президента.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Владимира Пристайко. Место заместителей главы заняли постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Всего в состав делегации вошли десять украинских дипломатов, а также советники, эксперты и технические сотрудники.

Президент также утвердил директивы делегации, однако они отмечены грифом "Секретно" и не обнародованы.

23-26 сентября Зеленский посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.