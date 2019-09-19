Президент Молдавии рассчитывает на полноформатное сотрудничество с Россией в рамках межправительственной комиссии

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решения межправительственной комиссии позволят восстановить полноценное сотрудничество между Кишиневом и Москвой.
"Приветствовал возобновление работы Молдавско-российской межправительственной комиссии. Отметил, что перерыв между заседаниями комиссии длился 3 года. Это негативно отразилось на развитии наших торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией", - написал Додон в четверг на своей странице в Facebook после встречи с сопредседателями комиссии, вице-премьером Молдавии Василием Шовой и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
"Приветствовал подписание Протокола заседания межправкомиссии, что позволит восстановить полноформатное сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды", - отметил президент.
Он подчеркнул важность продолжения работы по развитию договорно-правовой базы сотрудничества Молдавии и России.
"Теперь очень важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства, и к следующему заседанию Молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Молдавия", - заявил Додон.
В четверг в Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской межправкомиссии. Оно проходило в закрытом режиме, правительство пока не сообщало о результатах заседания, а намеченная по итогам заседания пресс-конференция была отменена.
Алиев принял в Баку главу Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей
Совбезы Азербайджана и Беларуси подписали план взаимодействия на 2 года
Каракас предлагает Вашингтону восстановить дипотношения - вице-президент Венесуэлы
Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и на Украине
Асадуллаев сократил долю в капитале AGBank до 27%
СК Ipek Yolu Sigorta увеличила в I полугодии 2019 года чистую прибыль на 2,2%
В Индонезии могут признать интимные отношения вне брака преступлением - ТВ
Отели Антальи проверят на безопасность для туристов
Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны с начала 2019 года получили 174 квартиры
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Закажи кредит онлайн в Банке Республика - получи скидку 10%
Создан Twitter-аккаунт межправительственной комиссии Азербайджан-Турция
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook