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СНГ 19.09.2019 18:51

Президент Молдавии рассчитывает на полноформатное сотрудничество с Россией в рамках межправительственной комиссии

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решения межправительственной комиссии позволят восстановить полноценное сотрудничество между Кишиневом и Москвой.

"Приветствовал возобновление работы Молдавско-российской межправительственной комиссии. Отметил, что перерыв между заседаниями комиссии длился 3 года. Это негативно отразилось на развитии наших торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией", - написал Додон в четверг на своей странице в Facebook после встречи с сопредседателями комиссии, вице-премьером Молдавии Василием Шовой и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Приветствовал подписание Протокола заседания межправкомиссии, что позволит восстановить полноформатное сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды", - отметил президент.

Он подчеркнул важность продолжения работы по развитию договорно-правовой базы сотрудничества Молдавии и России.

"Теперь очень важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства, и к следующему заседанию Молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Молдавия", - заявил Додон.

В четверг в Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской межправкомиссии. Оно проходило в закрытом режиме, правительство пока не сообщало о результатах заседания, а намеченная по итогам заседания пресс-конференция была отменена.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]