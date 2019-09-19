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Дальнее зарубежье 19.09.2019 17:08

Почти 30 тыс. жителей Бермуд остались без электричества из-за урагана

Около 28 тыс. человек остались без электричества на Бермудских островах из-за урагана "Умберто", сообщают британские СМИ.

Сильные порывы ветра срывали крыши жилых домов, валили деревья.

Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн.

Ураган непосредственно не обрушился на Бермудские острова, однако прошёл близ них, спровоцировав мощные порывы ветра и ливни. Ожидается, что в течение четверга ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане.

По последним данным, в результате стихии никто не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, БЕРМУДЫ, УРАГАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]