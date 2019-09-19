В МИД Ирана не видят возможности для заключения нового соглашения с США

В МИД Ирана в данный момент не видят возможности для заключения нового ядерного соглашения с США на замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке, цитирует в четверг агентство "Мехр" заявление представителя ведомства Аббаса Мусави.
"Мы видим неразбериху в политике США в отношении Ирана. Новое соглашение с ними кажется невозможным в нынешних обстоятельствах", - заявил он.
США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.
В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.
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