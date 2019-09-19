В Индонезии могут признать интимные отношения вне брака преступлением - ТВ

В Индонезии в скором времени интимная связь вне брака может стать преступлением, сообщает в четверг американский телеканал CNN.
Также вне закона останутся и однополые отношения, поскольку заключение брака между лицами одного пола в Индонезии не разрешено.
Эти положения, как ожидается, войдут в обновленный уголовный кодекс Индонезии.
Так, если полиция узнает, что неженатая пара проживает вместе, то их могут приговорить к шести месяцам тюрьмы или штрафам. Однополые пары могут попасть под наказание за "непристойные действия", что также подразумевает арест на шесть месяцев.
Кроме этого, в проект обновленного кодекса включена статья, согласно которой только врач может принять решение о том, что женщине необходим аборт. Женщину за то, что ей без санкции медучреждения провели аборт, смогут отправить в тюрьму на срок до четырёх лет, а того, кто провел аборт - до пяти лет.
Согласно проекту кодекса, также уголовным преступлением станет оскорбление президента или же вице-президента.
Правозащитная организация Human Rights Watch в свою очередь сочла кодекс "ужасным не только для женщин, религиозных и гендерных меньшинств, но и для всех индонезийцев".
По словам министра юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли, обновленный кодекс призван заменить устаревший уголовный кодекс, оставшийся со времен колониального правления Голландии над Индонезией.
Ожидается, что новый уголовный кодекс будет принят уже на следующей неделе.
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