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Дальнее зарубежье 19.09.2019 17:38

Президент Израиля в воскресенье начинает консультации с партийными лидерами о формировании нового правительства

Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье приступит к переговорам с лидерами тех партий, которые смогли преодолеть избирательный барьер на прошедших на этой неделе парламентских выборах, сообщает в четверг газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление офиса президента.

Ожидается, что консультации продлятся два дня.

По данным "Джерузалем пост", Реувен Ривлин в целях обеспечить транспарентность политического процесса распорядился, чтобы переговоры о формировании нового правительства демонстрировались в прямом эфире.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционную партию "Кахоль-лаван" сформировать правительства национального единства, а ее главу Бенни Ганца - к встрече.

Повторные досрочные выборы состоялись в Израиле 17 сентября. Окончательные результаты пока не объявлены, однако оппозиционная "Кахоль-лаван" на данный момент с небольшим отрывом опережает правящую партию "Ликуд".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]