Закажи кредит онлайн в Банке Республика - получи скидку 10%

Один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга Банк Республика, запускает выгодную кредитную кампанию для клиентов “10line kredit – 10% endirim”.
В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!
Так, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских кредитов до 31 декабря на официальном сайте и на фейсбук странице Банка Республика, смогут получить кредит со скидкой 10%.
При заказе наличного кредита онлайн в Банке Республика имеются также другие преимущества:
· Оформление за короткое время и без очереди
· Максимальная сумма - до 30 000 AZN
· Срок - до 36 месяцев
· Страховых расходов нет
Кроме этого, воспользовавшись приложением «Mobil Şöbə», клиенты легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Сэкономьте время и деньги, закажите кредит онлайн в Банке Республика!
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
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