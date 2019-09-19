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19.09.2019 17:40

Закажи кредит онлайн в Банке Республика - получи скидку 10%

Один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга Банк Республика, запускает выгодную кредитную кампанию для клиентов “10line kredit – 10% endirim”.

В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Так, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских кредитов до 31 декабря на официальном сайте и на фейсбук странице Банка Республика, смогут получить кредит со скидкой 10%.

При заказе наличного кредита онлайн в Банке Республика имеются также другие преимущества:

· Оформление за короткое время и без очереди

· Максимальная сумма - до 30 000 AZN

· Срок - до 36 месяцев

· Страховых расходов нет

Кроме этого, воспользовавшись приложением «Mobil Şöbə», клиенты легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Сэкономьте время и деньги, закажите кредит онлайн в Банке Республика!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]