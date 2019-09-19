Закажи кредит онлайн в Банке Республика - получи скидку 10%

Один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга Банк Республика, запускает выгодную кредитную кампанию для клиентов “10line kredit – 10% endirim”.

В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Так, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских кредитов до 31 декабря на официальном сайте и на фейсбук странице Банка Республика, смогут получить кредит со скидкой 10%.

При заказе наличного кредита онлайн в Банке Республика имеются также другие преимущества:

· Оформление за короткое время и без очереди

· Максимальная сумма - до 30 000 AZN

· Срок - до 36 месяцев

· Страховых расходов нет

Кроме этого, воспользовавшись приложением «Mobil Şöbə», клиенты легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Сэкономьте время и деньги, закажите кредит онлайн в Банке Республика!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144