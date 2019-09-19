В Вашингтоне рассчитывают на мирное урегулирование ситуации, сложившейся после ударов по Саудовской Аравии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы кризис, сложившийся после ударов по объектам саудовского нефтепрома, был урегулирован мирно.

"Трамп желает мирного решения саудовского инцидента", - приводит западная пресса слова Помпео, который прибыл в ОАЭ.

Трамп накануне заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних ударов по объектам саудовской нефтяной компании Aramco.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Ранее в среду президент США сообщил о намерении применить в ближайшие двое суток дополнительные значительные меры санкционного давления на Иран.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - сказал Трамп.

Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.