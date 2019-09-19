Алиев принял в Баку главу Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку принял председателя Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Чжаньшу 19-28 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан, Казахстан и Россию. В ходе своего визита Чжаньшу примет участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и 5-ом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России»,- отмечается в сообщении.
Визит главы ВСНП состоится по приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Ф.Исазаде
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