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Внешняя политика 19.09.2019 18:05

Алиев принял в Баку главу Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку принял председателя Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Чжаньшу 19-28 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан, Казахстан и Россию. В ходе своего визита Чжаньшу примет участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и 5-ом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России»,- отмечается в сообщении.

Визит главы ВСНП состоится по приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]