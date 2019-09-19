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Дальнее зарубежье 19.09.2019 20:53

США выступают за мирное урегулирование саудовского инцидента - Помпео

В Вашингтоне хотели бы, чтобы кризис, сложившийся после ударов по объектам саудовского нефтепрома, был урегулирован мирно, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы хотим мирного решения, я думаю, Исламская республика Иран рассчитывает на то же", - цитирует слова Помпео межарабский телеканал "Аль-Арабийя"

При этом он отметил, что "совершенно ясно", что за этими атаками стоит Иран, и что в регионе относительно этого существует "серьезный консенсус".

Трамп накануне заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних ударов по объектам саудовской нефтяной компании Aramco.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Ранее в среду президент США сообщил о намерении применить в ближайшие двое суток дополнительные значительные меры санкционного давления на Иран.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - сказал Трамп.

Он также написал в твиттере, что "поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, УДАРЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]