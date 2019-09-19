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Дальнее зарубежье 19.09.2019 21:10

США сократили выделение средств Кабулу из-за его неспособности обеспечить финансовую прозрачность - Помпео

США считают афганское правительство неспособным в транспарентной манере управлять финансовой помощью Вашингтона и в связи с этим сократили прямое финансирование Афганистана более чем на $160 млн, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

"Из-за выявленных фактов коррупции и неумелого управления финансами в правительстве Афганистана администрация США отзывает около $100 млн - сумму, которая предназначалась для крупного проекта по созданию энергетической инфраструктуры (в Афганистане - ИФ), обратно в казну США", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в казну США будут возвращены еще $60 млн, ранее предназначавшихся Афганистану.

Помпео уточнил, что проект энергетической инфраструктуры будет завершен с помощью "внебюджетного механизма".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]