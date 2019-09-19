США сократили выделение средств Кабулу из-за его неспособности обеспечить финансовую прозрачность - Помпео

США считают афганское правительство неспособным в транспарентной манере управлять финансовой помощью Вашингтона и в связи с этим сократили прямое финансирование Афганистана более чем на $160 млн, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

"Из-за выявленных фактов коррупции и неумелого управления финансами в правительстве Афганистана администрация США отзывает около $100 млн - сумму, которая предназначалась для крупного проекта по созданию энергетической инфраструктуры (в Афганистане - ИФ), обратно в казну США", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в казну США будут возвращены еще $60 млн, ранее предназначавшихся Афганистану.

Помпео уточнил, что проект энергетической инфраструктуры будет завершен с помощью "внебюджетного механизма".