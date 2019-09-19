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Дальнее зарубежье 19.09.2019 21:28

Британский представитель в ООН призывает РФ и КНР отозвать проект резолюции по Идлибу

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен призвал Россию и Китай снять с рассмотрения российско-китайский проект резолюции по прекращению огня в сирийском Идлибе и поддержать документ Бельгии, Германии и Кувейта.

"Мы знаем, что режиму Сирии безразлично, сколько гражданских лиц погибло, но России это важно, потому важно проголосовать за текст сокураторов. Россия и Китай должны снять с рассмотрения свой текст и поддержать текст по гражданскому населению", - заявил британский дипломат, выступая в Совете Безопасности перед голосованием по двум проектам резолюций.

Аллен попросил Россию "сохранять давление на режим с тем, чтобы он полностью втянулся в политический процесс", а также призвал "прекратить насилие в Идлибе, которое угрожает этому политическому процессу".

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности проголосует по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу.

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Тэги: ООН, БРИТАНИЯ, ИДЛИБ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]