Россия ждет от Дании положительного решения по маршрутам прокладки газопровода "Северный поток 2", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По его словам, никаких оснований в отказе нет.
"Мы ожидаем положительного решения (Дании о разрешении прокладки газопровода "Северный поток 2" - ИФ), потому что считаем, что никаких оснований нет, чтобы был получен отказ. Просто идет задержка по времени по сути дела. И как вы знаете, управляющая компания Nord Stream II также подала апелляцию в арбитраж, чтобы процесс был ускорен", - сказал он.
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