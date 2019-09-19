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СНГ 19.09.2019 22:09

Россия ждет от Дании положительного решения по прокладке "Северного потока 2"

Россия ждет от Дании положительного решения по маршрутам прокладки газопровода "Северный поток 2", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, никаких оснований в отказе нет.

"Мы ожидаем положительного решения (Дании о разрешении прокладки газопровода "Северный поток 2" - ИФ), потому что считаем, что никаких оснований нет, чтобы был получен отказ. Просто идет задержка по времени по сути дела. И как вы знаете, управляющая компания Nord Stream II также подала апелляцию в арбитраж, чтобы процесс был ускорен", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ДАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПРОКЛАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]