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ТЭК 19.09.2019 22:07

Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и на Украине

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил журналистам о хорошем состоянии заполнения газом подземных хранилищ в ЕС и на Украине.

"Несколько слов о подготовке к этой зиме. Я рад сообщить, что уровень заполнения подземных хранилищ в ЕС очень хороший - в настоящее время он составляет 96% от полной емкости", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций ЕС-РФ-Украина по газоснабжению.

"Уровень наполнения подземных хранилищ на Украине также хороший: в настоящее время он составляет около 19,6 млрд куб. м, что почти на 4 млрд куб. м больше уровня сентября прошлого года", - добавил зампред ЕК.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]