Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и на Украине

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил журналистам о хорошем состоянии заполнения газом подземных хранилищ в ЕС и на Украине.
"Несколько слов о подготовке к этой зиме. Я рад сообщить, что уровень заполнения подземных хранилищ в ЕС очень хороший - в настоящее время он составляет 96% от полной емкости", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций ЕС-РФ-Украина по газоснабжению.
"Уровень наполнения подземных хранилищ на Украине также хороший: в настоящее время он составляет около 19,6 млрд куб. м, что почти на 4 млрд куб. м больше уровня сентября прошлого года", - добавил зампред ЕК.
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