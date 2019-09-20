Летом Грузию посетили более полумиллиона россиян

Грузию в июне-августе 2019 года посетили 519,2 тыс. визитеров из России, что на 1,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма.

При этом, согласно данным ведомства, если в июне число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с июнем 2018 года на 30,8% - до 152,2 тыс. человек, то за два последних летних месяцев их число сократилось на 7,6%, до 367 тыс. человек, в том числе в августе - на 8,5%, до 207,9 тыс. человек.

Проблемы в туристическом секторе Грузии возникли после того, как в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По информации администрации туризма, за восемь месяцев текущего года Грузию посетили 1 млн 58,6 тыс. граждан РФ, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года, в результате чего россияне сохранили лидерство по количеству побывавших в республике.

На втором месте - визитеры из Азербайджана, откуда прибыло 1 млн 24,3 тыс. человек (рост на 7,1%), на третьем - граждане Армении 864,5 тыс. человек (рост на 3,3%). Далее следуют визитеры из Турции, Украины, Израиля, Ирана, Казахстана, других стран.

Всего в январе-августе 2019 года в Грузии побывало 6 млн 320,5 тыс. иностранных визитеров, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранных визитеров - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.