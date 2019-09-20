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СНГ 20.09.2019 12:45

Президенты РФ и Киргизии прибыли на военные учения "Центр-2019" в Оренбургской области

Президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Жээнбек Сооронбаев наблюдают за активной фазой стратегических учений "Центр-2019", проходящих в пятницу в Оренбургской области.

Вместе с президентами на командно-наблюдательном пункте за учениями следят министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В рамках основного этапа КШУ формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отрабатывают совместные действия по отражению наступления условного противника.

Всего в СКШУ "Центр-2019" принимает участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов.

В практических действиях на учениях от России принимают участие мотострелковые, танковые соединения сухопутных войск, группировки ракетных войск и артиллерии, ПВО, оперативно-тактической и армейской авиации, парашютно-десантные и десантно-штурмовые соединения ВДВ, соединения спецназначения, инженерных и железнодорожных войск, РХБЗ, РЭБ, МТО, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Груша".

От вооруженных сил иностранных государств в практических действиях будут участвовать свыше 2000 военнослужащих и 28 самолетов и вертолетов китайских вооруженных сил.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]