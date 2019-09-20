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Дальнее зарубежье 20.09.2019 13:02

В Австралии мужчину признали виновным в попытке взорвать самолет при помощи спрятанной в мясорубке взрывчатки

Суд в Австралии признал виновным Махмуда Хаята, планировавшего взорвать самолет с 400 пассажирами на борту, сообщает в пятницу BBC.

В мае 2019 года суд признал виновным в том же преступлении его брата - Халеда Хаята. Оба брата свою вину не признают.

В 2017 году Халед и Махмуд Хаят пытались пронести взрывное устройство на рейс Etihad Airways из Сиднея в Абу-Даби. Чтобы скрыть взрывчатку от служб контроля аэропорта, ее спрятали в мясорубке. План братьев сорвался после того, как их багаж не смогли зарегистрировать на рейс из-за перевеса: они покинули аэропорт, унеся сумку с бомбой.

Затем братья попытались провести газовую атаку в Сиднее. Спустя 11 дней после инцидента в аэропорте обоих братьев Хаят задержали.

Теперь им грозит заключение вплоть до пожизненного, приговор суд объявит позднее.

Еще одного из братьев Хаят - Амера - в четверг освободили из тюрьмы в Ливане, где он находился с 2017 года. Именно в его сумке была мясорубка со взрывчаткой, однако следствие выяснило, что ее положили туда без его ведома.

Также следствие установило, что указания Халед и Махмуд получали от четвертого брата - Тарека Хаята - боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Тарек Хаят ранее был заключен в тюрьму в Ираке.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, САМОЛЕТ, СУД, ВИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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