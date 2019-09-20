В Австралии мужчину признали виновным в попытке взорвать самолет при помощи спрятанной в мясорубке взрывчатки

Суд в Австралии признал виновным Махмуда Хаята, планировавшего взорвать самолет с 400 пассажирами на борту, сообщает в пятницу BBC.
В мае 2019 года суд признал виновным в том же преступлении его брата - Халеда Хаята. Оба брата свою вину не признают.
В 2017 году Халед и Махмуд Хаят пытались пронести взрывное устройство на рейс Etihad Airways из Сиднея в Абу-Даби. Чтобы скрыть взрывчатку от служб контроля аэропорта, ее спрятали в мясорубке. План братьев сорвался после того, как их багаж не смогли зарегистрировать на рейс из-за перевеса: они покинули аэропорт, унеся сумку с бомбой.
Затем братья попытались провести газовую атаку в Сиднее. Спустя 11 дней после инцидента в аэропорте обоих братьев Хаят задержали.
Теперь им грозит заключение вплоть до пожизненного, приговор суд объявит позднее.
Еще одного из братьев Хаят - Амера - в четверг освободили из тюрьмы в Ливане, где он находился с 2017 года. Именно в его сумке была мясорубка со взрывчаткой, однако следствие выяснило, что ее положили туда без его ведома.
Также следствие установило, что указания Халед и Махмуд получали от четвертого брата - Тарека Хаята - боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Тарек Хаят ранее был заключен в тюрьму в Ираке.
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