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СНГ 20.09.2019 13:25

В МИД РФ возложили на США ответственность за срыв переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы

Вина за срыв переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозицией при посредничестве Норвегии лежит на США, заявляют в МИД РФ.

"Американцы возлагают вину за срыв "процесса Осло" на правительство Венесуэлы. Вы знаете, более лицемерного заявления придумать просто невозможно. Главная причина нынешней паузы в переговорах очевидна. Это - политика как раз Вашингтона", - сказала в пятницу на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы напомнить, что после введения новых санкций (США в отношении Венесуэлы - ИФ) 5 августа Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) заявил о готовности продолжать переговоры при условии, что радикальная оппозиция осудит незаконные меры Белого дома, чего до сих пор не произошло, - сказала Захарова. - Вместо этого Гуайдо (лидер венесуэльской оппозиции - ИФ) заявил недавно об исчерпании возможностей диалога в данном формате".

"А виновным за провал американцы все равно назначают законное правительство. Это, конечно, просто абсурд", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова назвала "абсолютно деструктивной" американскую внешнюю политику в регионе и подчеркнула, что "целью этого подхода является, абсолютно точно, свержение неугодных правительств".

Переговоры между представителями правительства Венесуэлы и Гуайдо проходили при посредничестве Норвегии сначала в Осло, а затем на Барбадосе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]