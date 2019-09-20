В МИД РФ возложили на США ответственность за срыв переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы

Вина за срыв переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозицией при посредничестве Норвегии лежит на США, заявляют в МИД РФ.
"Американцы возлагают вину за срыв "процесса Осло" на правительство Венесуэлы. Вы знаете, более лицемерного заявления придумать просто невозможно. Главная причина нынешней паузы в переговорах очевидна. Это - политика как раз Вашингтона", - сказала в пятницу на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы напомнить, что после введения новых санкций (США в отношении Венесуэлы - ИФ) 5 августа Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) заявил о готовности продолжать переговоры при условии, что радикальная оппозиция осудит незаконные меры Белого дома, чего до сих пор не произошло, - сказала Захарова. - Вместо этого Гуайдо (лидер венесуэльской оппозиции - ИФ) заявил недавно об исчерпании возможностей диалога в данном формате".
"А виновным за провал американцы все равно назначают законное правительство. Это, конечно, просто абсурд", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Захарова назвала "абсолютно деструктивной" американскую внешнюю политику в регионе и подчеркнула, что "целью этого подхода является, абсолютно точно, свержение неугодных правительств".
Переговоры между представителями правительства Венесуэлы и Гуайдо проходили при посредничестве Норвегии сначала в Осло, а затем на Барбадосе.
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