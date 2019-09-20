Турпоток между Азербайджаном и Узбекистаном ежегодно растет на 25-30% - посол в Баку

Ежегодный рост турпотока между Азербайджаном и Узбекистаном за последние 3 года составляет 25-30%, сказал посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев.
«Благодаря активной работе по продвижению туристического потенциала Узбекистана, за последние два года наблюдается стабильный рост взаимного турпотока. Скажу в цифрах. Года три назад ежегодный туристический поток в среднем составлял около 5 тыс. человек из Азербайджана в Узбекистан. В этом же году, только за первое полугодие турпоток в Узбекистан составляет около 7 тыс. туристов», - сказал Файзиев агентству «Интерфакс-Азербайджан»
«В среднем турпоток из Азербайджана в Узбекистан за указанный период вырос на 25-30%. Аналогичная ситуация наблюдается и из Узбекистана в Азербайджан. Туристы из Узбекистана посещают санаторные курорты, например Нафталан на западе Азербайджана. Это очень хороший показатель»,- добавил дипломат.
По его словам, благодаря этому стороны увеличили количество авиарейсов из Узбекистана в Азербайджан до 3 раз в неделю и из Азербайджана в Узбекистан до двух раз в неделю.
«Сейчас в неделю между нашими странами летят 5 рейсов. Наполняемость 100%. Билеты приходится бронировать заблаговременно»,- отметил дипломат.
По его словам, революционная политика руководства Узбекистана по либерализации туристического рынка, также способствовала росту торговли с Азербайджаном. «За последние три года объем торговли с Азербайджаном ежегодно увеличивается на 50%. За 6 месяцев 2019 года по статданным Узбекистана наблюдается рост торговли на 45%, по данным Азербайджана за этот же период - более 70%»,- отметил дипломат.
Файзиев добавил, что аналогичная ситуация по взаимной торговле между Баку и Ташкентом наблюдалась и в прошлом, и в позапрошлом году. «Либерализация в Узбекистане привела также к инвестиционной привлекательности страны. Сегодня мы наблюдаем инвестиционную активность азербайджанского капитала, их интерес к нашему рынку. Мы имеем хороший потенциал для вложения со стороны азербайджанских инвесторов»,- отметил посол.
Как сообщалось ранее, Ассоциации по туризму Азербайджана и Узбекистана в 2017 году подписали Меморандум о взаимодействии. Документ предусматривает продвижение различных проектов между двумя странами по поощрению туризма.
В начале текущего года посольство Узбекистана в Азербайджане и компания MyTravel подписали план работы в сфере туризма. Документом предусмотрено оказание посольством информационного содействия работе кампании по увеличению турпотока из Азербайджана в Узбекистан.
Ф.Исазаде
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