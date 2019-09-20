British Airways осуществит около половины рейсов 27 сентября в связи с отменой забастовки

British Airways осуществит примерно половину своих рейсов в следующую пятницу, 27 сентября, после решения пилотов британской авиакомпании отменить забастовку, запланированную на этот день.
Авиакомпания предоставила возможность пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за планировавшейся забастовки, повторно забронировать билеты, пишет Financial Times.
Ранее сообщалось, что пилоты British Airways отменили забастовку и призвали авиакомпанию к возобновлению переговоров.
Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), представляющий большинство пилотов British Airlines, объявил о решении придерживаться "ответственного подхода", чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и "непоправимого ущерба" для имиджа компании.
Между тем на минувшей неделе British Airways уже успела отменить почти все свои рейсы на 27 сентября, а также десятки других перелетов за день до и после забастовки.
British Airways предложила увеличить зарплату пилотов на 11,5% в течение трех лет, однако профсоюз добивался более выгодных условий.
Представители профсоюза отметили, что если British Airways откажется от "новых содержательных переговоров", они сохранят за собой право объявить новую дату забастовки.
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