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Инфраструктура и тендеры 20.09.2019 12:55

Минфин Азербайджана закупает ПО

Государственное казначейское агентство министерства финансов Азербайджана отбирает поставщика программного обеспечения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Предметом тендера является закупка ПО для совершенствования портала электронного обмена финансовыми документами, и для усовершенствования обмена данными Портала информационного управления Казначейства и Системы информационного управления Казначейства.

Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 21 октября. Вскрытие предложений состоится в 15:00 22 октября.

Телефон для справок: (+99412)404-46-99, контактное лицо – Назим Гасымзаде.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНФИН, ПО, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]