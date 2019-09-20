Минфин Азербайджана закупает ПО

Государственное казначейское агентство министерства финансов Азербайджана отбирает поставщика программного обеспечения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Предметом тендера является закупка ПО для совершенствования портала электронного обмена финансовыми документами, и для усовершенствования обмена данными Портала информационного управления Казначейства и Системы информационного управления Казначейства.

Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 21 октября. Вскрытие предложений состоится в 15:00 22 октября.

Телефон для справок: (+99412)404-46-99, контактное лицо – Назим Гасымзаде.

Н.Аббасова