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Бизнес и законодательство 20.09.2019 13:00

Минэкономики Азербайджана проведет исследования внешних рынков по заказу экспортеров

Министерство экономики Азербайджана объявило прием документов от местных компаний, занимающихся экспортом ненефтяной продукции, с целью проведения исследований внешних рынков.

«Целевыми рынками являются страны СНГ, Европейского союза, Китай и страны Ближнего Востока», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Прием документов осуществляется на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе компании-экспортеры должны представить необходимые документы до 15 октября 2019 года в Азербайджанский фонд поощрений инвестиций и экспорта (Azpromo).

Основными критериями отбора являются: экспортный потенциал товара, экспортный потенциал товара в отдельно взятую страну, наличие опыта экспортных поставок с указанием объемов поставок.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЫНКИ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]