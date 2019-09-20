Минэкономики Азербайджана проведет исследования внешних рынков по заказу экспортеров

Министерство экономики Азербайджана объявило прием документов от местных компаний, занимающихся экспортом ненефтяной продукции, с целью проведения исследований внешних рынков.

«Целевыми рынками являются страны СНГ, Европейского союза, Китай и страны Ближнего Востока», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Прием документов осуществляется на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе компании-экспортеры должны представить необходимые документы до 15 октября 2019 года в Азербайджанский фонд поощрений инвестиций и экспорта (Azpromo).

Основными критериями отбора являются: экспортный потенциал товара, экспортный потенциал товара в отдельно взятую страну, наличие опыта экспортных поставок с указанием объемов поставок.

Б.Рустамбеков