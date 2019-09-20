Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать

Почти 70% туристов, которые заходят на сайты бронирования отелей и авиабилетов точно не знают, куда хотят поехать, сообщила старший региональный менеджер по развитию в Центральной и Восточной Европе Expedia Group Media Solutions Анна Буковская.
"Многие считают, что когда турист заходит на онлайн ресурс, то он точно знает, куда хочет ехать. Это абсолютно не так. Только 38% туристов покупают то направление, куда они первоначально хотели поехать, а 62% в принципе готовы открыть для себя новые страны и города. Более того, 69% туристов вообще не знают, куда поедут. Они заходят и выбирают такие вещи, как ситибрейк, пляжный отдых и так далее", - рассказала она на Втором Всероссийском съезде ТИЦ в Воронеже.
Как отметила Буковская, туристы при выборе места отдыха рассматривают, как правило, два, а чаще три-четыре новых направления.
Второй Всероссийский съезд туристских информационных центров (ТИЦ) открылся в Воронеже в четверг, в нем принимают участие представители 65 регионов страны.
Expedia Group - американская глобальная туристическая компания, включающая в себя крупнейшую в мире сеть сервисов онлайн-бронирования отелей.
МИД РФ оценил вклад Халафова в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Россией
Мамедъяров и Мнацаканян 23 сентября в Нью-Йорке проведут министерскую встречу по Карабаху
Венгерскую делегацию на саммите ССТГ в Баку возглавит премьер Орбан – диписточник
İnfinitech поставит оборудование Минюсту Азербайджана на 1,7 млн манатов
Экспорт нефтепродуктов Белоруссии восстановился после форс-мажора с грязной нефтью из РФ
ЛУКОЙЛ открыл в Казахстане завод по производству смазок мощностью 100 тыс. т, инвестиции составили $94 млн
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
ЦИК Израиля осталось проверить результаты выборов на 14 участках, оппозиция ведет с небольшим отрывом
British Airways осуществит около половины рейсов 27 сентября в связи с отменой забастовки
В МИД РФ возложили на США ответственность за срыв переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Закажи кредит онлайн в Банке Республика - получи скидку 10%
Создан Twitter-аккаунт межправительственной комиссии Азербайджан-Турция
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook