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Туризм 20.09.2019 13:02

Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать

Почти 70% туристов, которые заходят на сайты бронирования отелей и авиабилетов точно не знают, куда хотят поехать, сообщила старший региональный менеджер по развитию в Центральной и Восточной Европе Expedia Group Media Solutions Анна Буковская.

"Многие считают, что когда турист заходит на онлайн ресурс, то он точно знает, куда хочет ехать. Это абсолютно не так. Только 38% туристов покупают то направление, куда они первоначально хотели поехать, а 62% в принципе готовы открыть для себя новые страны и города. Более того, 69% туристов вообще не знают, куда поедут. Они заходят и выбирают такие вещи, как ситибрейк, пляжный отдых и так далее", - рассказала она на Втором Всероссийском съезде ТИЦ в Воронеже.

Как отметила Буковская, туристы при выборе места отдыха рассматривают, как правило, два, а чаще три-четыре новых направления.

Второй Всероссийский съезд туристских информационных центров (ТИЦ) открылся в Воронеже в четверг, в нем принимают участие представители 65 регионов страны.

Expedia Group - американская глобальная туристическая компания, включающая в себя крупнейшую в мире сеть сервисов онлайн-бронирования отелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРИЗМ, БРОНИРОВАНИЕ, ТРЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]