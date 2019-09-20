Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Китайская Huawei Technologies Co. представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.
Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Причиной этого является конфликт компании с властями США.
Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.
По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.
Однако в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, полагают аналитики. Ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на $10 млрд годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов.
При этом в России устройства Huawei входят в число наиболее популярных, хотя спрос на них и снижается.
По данным аналитического агентства TAdviser, импорт Huawei в Россию во втором квартале составил 1,7 млн штук, что на 28% ниже объема за аналогичный период прошлого года и на 34% за январь-март. В первом полугодии Huawei занимала на российском рынке второе место после Samsung с объемом 4,3 млн штук (доля - 33%).
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