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Это интересно 20.09.2019 13:04

Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Китайская Huawei Technologies Co. представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.

Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Причиной этого является конфликт компании с властями США.

Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.

По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.

Однако в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, полагают аналитики. Ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на $10 млрд годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов.

При этом в России устройства Huawei входят в число наиболее популярных, хотя спрос на них и снижается.

По данным аналитического агентства TAdviser, импорт Huawei в Россию во втором квартале составил 1,7 млн штук, что на 28% ниже объема за аналогичный период прошлого года и на 34% за январь-март. В первом полугодии Huawei занимала на российском рынке второе место после Samsung с объемом 4,3 млн штук (доля - 33%).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, СМАРТФОН, НОВИНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]