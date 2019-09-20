Azermarka выпустила марки в честь 25-летия «Контракта века»

Компания "Azermarka" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило в оборот марки, посвященные 25-летию «Контракта века», сообщается в информации ведомства.
Выпуск изготовлен в виде листа, состоящего из 20 марок (4 ряда по 5 штук каждый) 11-ти видов. Размер листа: 165х185мм, размер каждой марки – 40х28 мм.
Марки под порядковыми номерами 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17 и 19 имеют одинаковый дизайн. На них символически изображены два нефтепровода в момент «рукопожатия», по форме своей напоминающие число 25.
На остальных марках изображены: логотип Азербайджанской международной операционной компании (марка №2); платформа «Чираг» (№4); платформа «Центральный Азери» (№5); Сангачальский терминал (№7); платформа «Восточный Азери» (№10); платформа «Западный Чираг» (№12); платформа «Глубоководный Гюнешли» (№13); платформа «Западный Азери» (№15); нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (№18); Джейханский терминал (№20).
Тираж марок - 20 тыс. листов, они выпущены в белорусском городе Бобруйск. Дизайнером марок является главный художник «Азермарки» Вугар Эюбов.
Также выпущены специальный памятный штемпель и 5,5 тыс. штук конвертов первого дня.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.
Н.Аббасова
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