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Регион 20.09.2019 13:24

В Турции выдали ордеры на арест более 70 военных из-за их предполагаемых связей с Гюленом

Турецкая прокуратура распорядилась арестовать 75 действующих военнослужащих по обвинения в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает в пятницу газета "Йени Шафак".

Большинство из лиц, в отношении которых выданы ордера на арест - сержанты армии Турции.

Полиция Турции в пятницу утром провела спецоперации по аресту этих людей сразу в 30 провинциях. Операции были организованы в рамках расследования попытки госпереворота в 2016 году.

За три года расследования задержаны в общей сложности около 80 тыс. человек за причастность к попытке госпереворота 16 июля 2016 года или связи с организацией Гюлена, которого подозревают в его организации.

Еще 150 тыс. человек, как среди военных, так и гражданского населения за это время были уволены с должностей в связи с обвинениями в связях с Гюленом.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, СТОРОННИКИ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]