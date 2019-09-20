İnfinitech поставит оборудование Минюсту Азербайджана на 1,7 млн манатов

ООО «İnfinitech» выиграла два тендера, объявленных Министерством юстиции Азербайджана, общая сумма подряда составляет 1 млн 693 тыс. 888,8 манатов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, İnfinitech выбрана поставщиком автоматизированных систем для работы судов, информационного и коммуникационного оборудования, обслуживания и развития сетевой инфраструктуры, а также технической поддержки. Стоимость контракта 731 тыс. 883,2 манат.
Второй подряд предусматривает поставку автоматизированных систем для структур Минюста, информационного и коммуникационного оборудования, обслуживания и развития сетевой инфраструктуры, а также технической поддержки. Стоимость – 962 тыс. 5,6 манатов.
Х.Насирзаде
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