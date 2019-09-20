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Инфраструктура и тендеры 20.09.2019 13:56

İnfinitech поставит оборудование Минюсту Азербайджана на 1,7 млн манатов

ООО «İnfinitech» выиграла два тендера, объявленных Министерством юстиции Азербайджана, общая сумма подряда составляет 1 млн 693 тыс. 888,8 манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, İnfinitech выбрана поставщиком автоматизированных систем для работы судов, информационного и коммуникационного оборудования, обслуживания и развития сетевой инфраструктуры, а также технической поддержки. Стоимость контракта 731 тыс. 883,2 манат.

Второй подряд предусматривает поставку автоматизированных систем для структур Минюста, информационного и коммуникационного оборудования, обслуживания и развития сетевой инфраструктуры, а также технической поддержки. Стоимость – 962 тыс. 5,6 манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЮСТ, ТЕНДЕР, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]