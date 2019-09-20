Адвокаты обжаловали арест экс-президента Армении Кочаряна

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна направили апелляционную жалобу на решение решения суда первой инстанции, который в минувший вторник оставил под стражей бывшего главу государства.

"Учитывая решение Конституционного суда Армении о неправомочности ареста Кочаряна, направлена апелляционная жалоба и ходатайство о немедленном освобождении экс-президента и прекращении уголовного преследования", - сообщает офис команды адвокатов Кочаряна.

17 сентября суд Еревана первой инстанции не удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под ареста, несмотря на решение Конституционного суда.

Защита Кочаряна считает, что решение суда было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

В пятницу суд первой инстанции должен вынести решение об освобождении Кочаряна под залог. Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.