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Регион 20.09.2019 17:03

Адвокаты обжаловали арест экс-президента Армении Кочаряна

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна направили апелляционную жалобу на решение решения суда первой инстанции, который в минувший вторник оставил под стражей бывшего главу государства.

"Учитывая решение Конституционного суда Армении о неправомочности ареста Кочаряна, направлена апелляционная жалоба и ходатайство о немедленном освобождении экс-президента и прекращении уголовного преследования", - сообщает офис команды адвокатов Кочаряна.

17 сентября суд Еревана первой инстанции не удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под ареста, несмотря на решение Конституционного суда.

Защита Кочаряна считает, что решение суда было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

В пятницу суд первой инстанции должен вынести решение об освобождении Кочаряна под залог. Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АРЕСТ, ОБЖАЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]