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СНГ 20.09.2019 17:20

Казахстан и РФ не планируют подписывать соглашение о приоритетном доступе казахстанского угля к портам РФ

Правительства Казахстана и России не планируют подписывать соглашение по вопросам отгрузки казахстанского угля через морские порты РФ, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в комитете транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Подписание соглашения между правительствами Казахстана и России по вопросам отгрузки угля через морские порты РФ в третьи страны не предполагается", - ответили в комитете на запрос агентства.

Согласно данным комитета, в 2018 году Казахстан экспортировал через морские порты РФ 5,4 млн тонн угля (в 2017 году - 4,5 млн тонн), за первое полугодие 2019 года - более 2,3 млн тонн.

Основными российскими портами, через которые экспортируется казахстанский уголь, являются Усть-Луга и Высоцк. Однако, как пояснили в комитете, в связи со снижением потребности европейского рынка в угле Казахстан работает над переориентацией экспорта твердого топлива на рынок Юго-Восточной Азии.

"В этой связи рассматриваются маршруты отгрузки через порты Тамань, Ляньюньган и по транскаспийскому коридору через порт Курык", - сообщили в ведомстве.

По прогнозу комитета, с 2020 года через новый порт Тамань на Черном море планируется отгружать до 2 млн тонн казахстанского угля в год.

По итогам недавнего госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР сообщалось, что страны договорились о транзите казахстанского угля через порт Ляньюнган в объеме 2 млн тонн ежегодно.

Ранее также сообщалось, что в 2018 году Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб ее собственной угольной отрасли.

В июне текущего года Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) просила власти возобновить переговоры с Россией по подписанию межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля. АГМП заявляла о необходимости установить "не единовременные, а постоянные четкие" объемы транзита.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, УГОЛЬ, ПОРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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