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СНГ 20.09.2019 17:43

У Путина не бывает полноценных выходных - Песков

Полноценных выходных у президента РФ Владимира Путина не бывает, но в свободное время он регулярно занимается спортом и встречается с близкими людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полноформатных выходных дней у президента не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения, документооборот не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как проводит выходные президент.

По его словам, многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Кроме того, зачастую Путину требуются консультации с профильными руководителями ведомств перед подписанием документа.

"Но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, он это делает регулярно, встречается с родными и близкими", - сказал Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫХОДНЫЕ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]