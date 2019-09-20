У Путина не бывает полноценных выходных - Песков

Полноценных выходных у президента РФ Владимира Путина не бывает, но в свободное время он регулярно занимается спортом и встречается с близкими людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полноформатных выходных дней у президента не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения, документооборот не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как проводит выходные президент.

По его словам, многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Кроме того, зачастую Путину требуются консультации с профильными руководителями ведомств перед подписанием документа.

"Но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, он это делает регулярно, встречается с родными и близкими", - сказал Песков.