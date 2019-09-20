Google и Facebook приглашены на комиссию ГД по вмешательству в дела РФ - глава комиссии Пискарев

Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.

"У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется. Тем не менее, хотелось бы с ними поговорить о том, почему это происходит, как тогда надо реагировать на явные нарушения российского законодательства?"- заявил Пискарев после заседания комиссии в пятницу.

Позже он уточнил, что приглашение будет отправлено в ближайшее дни.

Также депутаты к этому заседанию ждут ответа от Deutsche Welle.

"Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы или не приедут, если не приедут, то мы без них обойдемся и проведем наше заседание 27 сентября",- сказал Пискарев.

На заседании комиссии в пятницу присутствовали представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста, а также МИД России, на нем должны были быть рассмотрены новые материалы.

Пискарев ранее сообщил, что думская комиссия ожидает материалы о действиях компаний Facebook и Google в так называемый "день тишины" перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября.

"Мы ранее уже направили запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве в наши внутренние дела и, после их изучения, намерены пригласить представителей компаний на заседание комиссии для пояснений", - сказал парламентарий.

Он проинформировал, что попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства.

Все такие факты будут в обязательном порядке рассмотрены членами комиссии, сказал Пискарев.