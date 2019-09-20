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СНГ 20.09.2019 21:16

Зеленский 23-26 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, встретится с Трампом и лидерами других государств

Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября нанесет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, в Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской диаспоры в США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]