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Регион 20.09.2019 18:34

Глава МИД Ирана примет участие в министерской встрече в Нью-Йорке по выполнению СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на следующей неделе в Нью-Йорке, как ожидается, примет участие в министерской встрече Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в пятницу иранские СМИ.

Зариф отправился 20 сентября в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча по иранской ядерной проблеме в формате "4+1" (четыре постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) планируется на полях сессии.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В прошлом году президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил действие антииранских санкций. Весной этого года Иран начал процесс сокращения своих обязательств по СВПД.

Оставшиеся участники сделки (РФ, КНР, Великобритания, Франция и Германия), а также Иран после решения Тегерана собирались в Вене на уровне политдиректоров.

При этом обсуждался вопрос о созыве заседания Совместной комиссии и на уровне глав внешнеполитических ведомств, но пока эту идею реализовать не удавалось.

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Тэги: ИРАН, США, СВПД, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]