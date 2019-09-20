Глава МИД Ирана примет участие в министерской встрече в Нью-Йорке по выполнению СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на следующей неделе в Нью-Йорке, как ожидается, примет участие в министерской встрече Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в пятницу иранские СМИ.

Зариф отправился 20 сентября в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча по иранской ядерной проблеме в формате "4+1" (четыре постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) планируется на полях сессии.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В прошлом году президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил действие антииранских санкций. Весной этого года Иран начал процесс сокращения своих обязательств по СВПД.

Оставшиеся участники сделки (РФ, КНР, Великобритания, Франция и Германия), а также Иран после решения Тегерана собирались в Вене на уровне политдиректоров.

При этом обсуждался вопрос о созыве заседания Совместной комиссии и на уровне глав внешнеполитических ведомств, но пока эту идею реализовать не удавалось.